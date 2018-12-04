Выход США из ракетного договора: Вашингтон сделал резкое предупреждение для РФ

США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, передает ТАСС.

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США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Мы высоко ценим поддержку со стороны НАТО,

– сказал он.

Помпео добавил, что США, в свою очередь, в течение указанных 60 дней не будут разрабатывать такие системы.

"В течение этих 60 дней мы не будем разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы. Если Россия пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу, мы будем приветствовать это", – отметил госсекретарь США.

Напомним, что еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.