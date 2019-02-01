Историческое событие: Помпео объявил о выходе США из ядерного договора

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США выходят из исторического договора о контроле над ядерными вооружениями эпохи холодной войны. Все из-за того, что Россия годами нарушала договоренности.

Майк Помпео выступил с громким заявлением в пятницу в Государственном департаменте, обвинив Россию в выходе США из ядерного договора, сообщает ABC News.

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Договор долгое время играл главную роль в ограничении определенных видов ядерного вооружения, которое могут развернуть как США так и Россия. Без этого договора возможна новая гонка ядерных вооружений.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

Нарушение Россией договора подвергли большому риску жизни миллионов европейцев и американцев... Наш долг – ответить должным образом,

– сказал Помпео

Поэтому у России остался один день, чтобы вернуться к выполнению договора. Если этого не произойдет, то 2 февраля США начнет процесс выхода из ДРСМД.

Почему начался ракетный конфликт между Россией и США? Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершается в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты прекратят свои обязательства по Договору о РСМД и начнут процесс выхода из него. Если Россия не вернется к выполнению условий соглашения, процесс выхода завершится через 6 месяцев, США требуют, чтобы Россия уничтожила все ракеты, которые нарушают договор, а также пусковые установки и связанное с ними оборудование.



В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт. Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сожалеет о решении США и обвиняет Вашингтон в "нежелании вести любые существенные переговоры".