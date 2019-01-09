"Мы готовы и завтра": в РФ паникуют из-за ракетных споров с США и просят о диалоге

В России серьезно обеспокоены ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Там понимают, что США могут выйти из соглашения уже в ближайшем будущем.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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"Мы глубоко обеспокоены ситуацией вокруг договора. Много шансов, что США выйдут из ДРСМД в ближайшем будущем", – отметил Рябков.

Российский политик подчеркивает, что Россия готова к диалогу "в любой удобной для США форме".

Мы по-прежнему готовы к диалогу, если США будут к этому готовы. Готовы к консультациям на уровне МИД, военного ведомства, советов безопасности. Это может произойти в формате совместной комиссии или в любой другой удобной для США форме,

– утверждает он.

Рябков добавляет, что "если это случится завтра, то мы (Россия – 24 Канал) готовы и завтра". При этом российский дипломат отметил, что диалог должен строиться "на основе равноправия и взаимного уважения".

"Мы абсолютно готовы к диалогу с США по ракетам. Мы просто не можем не говорить. Призываем американцев взвесить ситуацию и быть готовыми к такому диалогу", – отметил он.

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.



В России на возможное расторжение договора реагируют обвинениями и все новыми и новыми упреками в сторону США. В частности, недавно Владимир Путин подчеркнул, что в случае отмены договоренностей России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.