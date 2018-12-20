"Пусть потом не пищат": Путин озвучил последствия расторжения ракетного договора с США

Глава Кремля Владимир Путин считает, что сегодня в мире существует серьезная опасность, вызванная якобы развалом оборонной системы и гонкой вооружений. При этом он утверждает, что России удастся "гарантировать себе безопасность", а "человечеству должно хватить здравого смысла", чтобы не развивать конфликт.

Об этом президент России заявил во время своей пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

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Так, комментируя решение США выйти из Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности, Путин заявил о неопределенности ситуации.

Трудно спрогнозировать, как будут развиваться события. Мы должны гарантировать себе безопасность,

– сказал он.

При этом лидер РФ отметил мощность новых российских вооруженных комплексов, подчеркнув, что "таких систем в других странах нет". Однако сейчас, по его словам, такое оружие "является лишь элементом сдерживания и сохранения паритета".

"Пусть потом не пищат, что мы добиваемся преимуществ. Мы сохраняем баланс, гарантируем себе безопасность", ​– добавил российский лидер.

Кроме того, Путин заговорил об опасностях альтернатив использования ядерного оружия, среди которых ​– ядерные заряды меньшей мощности и применение баллистических ракет не в ядерном исполнении.

У человечества хватит здравого смысла и чувства самообеспечения не доводить до крайности. Мы с вами безопасность гарантируем, мы знаем, как это сделать,

​– сказал президент РФ.

Напомним, что 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.



Еще раньше, в октябре, президент США Дональд Трамп объявил о выходе его государства из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.