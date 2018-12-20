"Хай потім не пищать": Путін озвучив наслідки розірвання ракетного договору із США

Очільник Кремля Володимир Путін вважає, що сьогодні у світі існує серйозна небезпека, спричинена нібито розвалом оборонної системи та гонкою озброєнь. При цьому він стверджує, що Росії вдасться "гарантувати собі безпеку", а "людству має вистачити здорового глузду", аби не розвивати конфлікт.

Про це президент Росії заявив під час своєї прес-конференції у четвер, 20 грудня.

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Так, коментуючи рішення США вийти із Договору про ліквідацію ракет малої та середньої дальності, Путін заявив про невизначеність ситуації.

Важко спрогнозувати, як будуть розвиватися події. Ми повинні гарантувати собі безпеку, – сказав він.

При цьому лідер РФ відзначив потужність нових російських збройних комплексів, наголосивши, що "таких систем в інших країнах немає". Однак наразі, за його словами, така зброя "є лише елементом стримування та збереження паритетів".

"Хай потім не пищать, що ми добиваємося переваг. Ми зберігаємо баланс, гарантуємо собі безпеку", – додав російський лідер.

Окрім того, Путін заговорив про небезпеки альтернатив використання ядерної зброї, серед яких – ядерні заряди меншої потужності та застосування балістичних ракет не в ядерному виконанні.

Сподіваюсь, у людства вистарчить здорового глузду і почуття самозабезпечення, щоб не доводити до крайності. Ми з вами безпеку гарантуємо, ми знаємо, як це зробити,

– сказав президент РФ.

Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.