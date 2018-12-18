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      "Остання можливість": у НАТО поставили Росії жорсткий ультиматум

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      Генсек НАТО Йенс Столтенберг
      Генсек НАТО Йенс Столтенберг / фото з відкритих джерел

      У НАТО дали останній шанс Росії почати виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Якщо в РФ не відреагують на це, Альянс дасть відповідь.

      Про це в коментарі Postimees розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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      Ми дали Росії останню можливість знову почати виконувати договір, закликали зробити це протягом 60 днів. Якщо вона цього не зробить, то США відмовляться від договору, як вони вже про це повідомляли,
      – наголосив Столтенберг.

      Він також додав, що в такому випадку НАТО буде змушене відповісти. 

      "Ми відповімо збалансовано, але зараз ще рано говорити, яким саме чином. Справа серйозна. Частина цього стосується тактики попередження і стримування, але частина полягає і в питанні, чи можливо ввести нові ініціативи з контролю за озброєнням, щоб зберегти режим контролю за озброєнням, який діяв досі, настільки, наскільки це можливо", – додав генсек Альянсу.

      Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

      Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

      Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Теги: НАТО Новини США Новини Росії Новини політики Генсек НАТО Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
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