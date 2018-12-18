"Остання можливість": у НАТО поставили Росії жорсткий ультиматум

У НАТО дали останній шанс Росії почати виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Якщо в РФ не відреагують на це, Альянс дасть відповідь.

Про це в коментарі Postimees розповів генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Ми дали Росії останню можливість знову почати виконувати договір, закликали зробити це протягом 60 днів. Якщо вона цього не зробить, то США відмовляться від договору, як вони вже про це повідомляли,

– наголосив Столтенберг.

Він також додав, що в такому випадку НАТО буде змушене відповісти.

"Ми відповімо збалансовано, але зараз ще рано говорити, яким саме чином. Справа серйозна. Частина цього стосується тактики попередження і стримування, але частина полягає і в питанні, чи можливо ввести нові ініціативи з контролю за озброєнням, щоб зберегти режим контролю за озброєнням, який діяв досі, настільки, наскільки це можливо", – додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що 4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

Ще раніше, у жовтні, президент США Дональд Трамп оголосив про вихід його держави з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності?ДРСМД було підписано Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.