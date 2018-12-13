Відповідь НАТО на агресію Росії: Україна отримає посилену військову допомогу

НАТО посилює військову допомогу Україні. Північноатлантичний альянс у найближчі тижні має намір передати українським військовим обладнання для захищеного зв'язку, окрім того місія НАТО буде стежити за безпекою у Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг на спільній прес-конференції з президентом Порошенком , пише "Європейська правда".

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Генсек наголосив, що цей крок стане одним із проявів реакції на російську агресію в Чорному морі.

"Я щойно повідомив президенту Порошенку, що ми доставимо обладнання для захищеного зв’язку до української армії до кінця року", – повідомив він.

При цьому Столтенберг нагадав, що Альянс вже надає допомогу ЗСУ через трастові фонди. Зокрема, один із таких фондів опікується реформою комунікаційної системи української армії.

Окрім цього, генсек повторив, що НАТО одноголосно засуджує російську агресію.

Не може бути виправдання використанню сили проти українських моряків та кораблів. Росія має невідкладно звільнити моряків та повернути захоплені кораблі,

– сказав Столтенберг.

Зі свого боку, Петро Порошенко заявив, що представники НАТО будуть стежити за бепекою в регіоні.

"Вважаю, що НАТО має посилити постійну присутність у Чорному морі, щоб запобігти подальшому загостренню та забезпечити безпеку у регіоні. Ми підтримуємо запуск моніторингу повітряного та морського простору місією НАТО", – цитує слова глави держави УНН.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Петро Порошенко заявив, Північноатлантичний альянс може підтримати Україну в боротьбі з агресією Росії, якщо відправить свої військові кораблі в Чорне море. За його словами, це питання глобальної безпеки.

Що сталось в Азовському морі?

25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.