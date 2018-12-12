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      "Дій не було": українці у світі різко звернулись до НАТО через загрозу подальшої агресії РФ

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      Діаспора закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії
      Діаспора закликає світову спільноту посилити санкції проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Міжнародній спільноті варто посилити дипломатичний і економічний тиск на Росію заради припинення війни в Україні, а не обмежуватись лише засудженням. Відсутність відповіді на агресію Росії може стати запорукою її продовження

      Про це пише новообраний президент Світового Конгресу Українців Павло Ґрод, пише "Укрфніорм".

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      Лист адресований очільникам держав НАТО та Генсеку Альянсу Єнсу Столтенбергу.

      В інтересах глобального миру та безпеки міжнародній спільноті варто негайно та рішуче діяти на підтримку територіальної цілісності України та основоположних прав її народу, який зазнає нападу іноземного агресора,
      – написав він.

      Ґрод також наголошує, що агресія, яка залишається без відповіді, невідворотно призводить до подальшої агресії. Він дав членам міжнародної спільноти низку рекомендацій із дипломатичної сфери.

      "СКУ дає главам держав та урядів наступні дипломатичні рекомендації: вимагати від Росії негайного звільнення 24 українських моряків, позбавлених волі у порушення міжнародного права, та повернення трьох захоплених українських суден", – йдеться у листі.

      Окрім того, Ґрод закликає світ вимагати від РФ дотримання міжнародних конвенцій та угод, підписантом яких вона є, зокрема конвенції ООН з морського права.

      Президент СКУ також радить накласти санкції на російські державні фінансові установи, заборонити російським суднам заходити у порти США, ЄС та Канади. Окрім того, варто скасувати трубопровід "Північний потік 2", а також закрити Росії доступ до міжнародної платіжної системи SWIFT.

      Від імені 20-мільйонної української діаспори СКУ відзначає швидке міжнародне засудження нещодавного неспровокованого та навмисного нападу РФ у нейтральних водах, що відбулося у порушення міжнародного права та угод, підписантом яких є РФ. Дії, однак, були практично відсутні,
      – зауважив Ґрод.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Конфлікт в Азовському морі НАТО
      Джерело: 24 Канал
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