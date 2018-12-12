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      "Змусити їх відповісти": Конгрес США ухвалив дві резолюції щодо незаконних дій Росії

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      Палата представників Конгресу США ухвалила резолюції про Азовське море і "Північний потік-2"
      Палата представників Конгресу США ухвалила резолюції про Азовське море і "Північний потік-2" / Фото з відкритих джерел

      Палата представників Конгресу США ухвалила 2 резолюції щодо дій Росії. Одна із них закликає завершити будівництво російського газопроводу "Північний потік-2", інша – засуджує військову агресію РФ проти України у Керченській протоці.

      Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

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      Так, у резолюції про Азовське море Палата представників засуджує напад Росії на українські кораблі у Керченській протоці.

      Документ закликає РФ негайно повернути судна та їх екіпаж Україні, припинити порушувати суверенітет нашої держави та чинити перепони українському судноплавству через Керченську протоку, яке має на це право згідно з міжнародними нормами і домовленостями,
      – йдеться у повідомленні.

      Резолюція також підтверджує надання Україні політичної, економічної та безпекової допомоги з боку США. Американські дипломати закликають президента США та союзників і партнерів Сполучених Штатів змусити Росію відповісти за триваючу агресію проти України.

      У резолюції проти завершення будівництва "Північного потоку-2" американські політики підтримують запровадження санкцій щодо російського газопроводу згідно з частиною 232 "Закону про протидію супротивникам Америки через санкції". Окрім того, резолюція закликає уряди європейських держав відмовитися від "Північного потоку-2".

      "Документ містить наполегливий заклик до президента США використати всі наявні інструментарії, щоб підтримати енергетичну безпеку Європи через політику зменшення її залежності від російських енергоносіїв", – пише посольство. 

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Теги: Новини політики Північний потік-2 Новини США Конфлікт в Азовському морі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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