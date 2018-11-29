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      У НАТО дали Україні зрозуміти, що не надішлють кораблі в Азовське море

      3014 Читать новость на русском
      НАТО не надішле додаткові військові кораблі в Азовське море
      НАТО не надішле додаткові військові кораблі в Азовське море / Ілюстративне фото

      У НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, реагуючи на заклик Президента України Петра Порошенка надіслати бойові кораблі для деескалації в регіоні.

      Про це повідомляє АР.

      24 канал повідомляв, що Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні і забезпечити безпеку".

      Читайте також: Порошенко закликав НАТО надіслати кораблі в Азовське море: з'явилась різка реакція Кремля

      Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила, що кораблі Альянсу на робочій основі вже проводять патрулювання і навчання в Чорному морі і зазначила, що кораблі НАТО провели там 120 днів цього року, що більше, ніж 80 днів у 2017 році.

      Лунгеску наголосила, що низка країн-членів НАТО проводять патрулювання та спостереження у повітрі, а такі країни як Болгарія, Румунія та Туреччина розмістили своє військове обладнання.

      В Чорному морі вже є значна присутність НАТО і ми продовжимо оцінювати свою присутність у регіоні,
      – додала речниця Альянсу.

      До слова, у проханні України надіслати військові кораблі в Азовське море відмовила і Німеччина.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      останні новини про напад росії на кораблі україни в азовському морі:
      Теги: Новини України НАТО Новини політики Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Петро Порошенко Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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