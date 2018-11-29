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      Екс-працівники СБУ причетні до захоплення українських кораблів в Азовському морі

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      Екс-працівники СБУ причетні до захоплення українських кораблів в Азовському морі
      Екс-працівники СБУ причетні до захоплення українських кораблів в Азовському морі / Ілюстративне фото

      До захоплення українських суден у районі Керченської протоки в Азовському морі причетні два колишніх працівників Служби безпеки України.

      Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Олег Фролов.

      Так, у нас є така інформація, що два колишніх співробітники Служби безпеки України виконують завдання з захоплення наших суден,
      – відповів Фролов на запитання журналістів.

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      При цьому заступник голови СБУ не вказав більше жодних деталей.

      Фролов також повідомляв, що російське військове керівництво свідомо віддало наказ на застосування зброї проти українських кораблів біля Керченської протоки.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      як розгортаються події після нападу росії на кораблі україни в азовському морі: хроніка
      Теги: Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Новини політики Новини України Україна – Росія СБУ Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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