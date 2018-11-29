Військове керівництво Росії свідомо віддало наказ про обстріл українських кораблів: аудіодоказ

Служба безпеки України з’ясувала, що російське військове керівництво свідомо віддало наказ на застосування зброї проти українських кораблів біля Керченської протоки 25 листопада.

Про це заявив заступник голови СБУ Олег Фролов, повідомляє "Гордон".

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Отримано переговори екіпажу російського літака... і вертольота К-52 з відповідними пунктами управління. Ці переговори не залишають жодного сумніву, що російське військове керівництво свідомо віддавала наказ на застосування зброї проти українських кораблів,

– сказав Фролов.

Дивіться відео з переговорами росіян під час атаки на українські кораблі в Азовському морі:

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.