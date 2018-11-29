Ескалація в Азовському морі: у Пентагоні жорстко висловилися про Росію

Обстрілявши та захопивши українські кораблі, Російська Федерація порушила умови Договору про співпрацю з Україною у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів та моряків, передає "Голос Америки".

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Глава Пентагону наголосив, що такі агресивні дії Росії є черговим доказом того, що Кремлю не можна довіряти.

Якщо ви згадаєте про те, що між двома країнами було укладено угоду... це просто засвідчує, що зараз словам Росії не можна довіряти,

– підкреслив Меттіс.

Що передбачає угода 2003 року між Україною та Росією?Це договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.



Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.

Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. У відповідній заяві конгресмен Брайан Фіцпатрік закликав притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що "США не мають ігнорувати агресію Росії проти України". Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.