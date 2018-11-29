11:16
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Ескалація в Азовському морі: у Пентагоні жорстко висловилися про Росію

      1166 Читать новость на русском
      Меттіс заявив, що після агресії в Азовському морі, словам Росії не можна вірити
      Меттіс заявив, що після агресії в Азовському морі, словам Росії не можна вірити / Фото з відкритих джерел

      Обстрілявши та захопивши українські кораблі, Російська Федерація порушила умови Договору про співпрацю з Україною у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, коментуючи захоплення росіянами українських кораблів та моряків, передає "Голос Америки".

      Читайте також: Як Путін далі діятиме в Азовському морі: версія експерта

      Глава Пентагону наголосив, що такі агресивні дії Росії є черговим доказом того, що Кремлю не можна довіряти.

      Якщо ви згадаєте про те, що між двома країнами було укладено угоду... це просто засвідчує, що зараз словам Росії не можна довіряти,
      – підкреслив Меттіс.

      Що передбачає угода 2003 року між Україною та Росією?Це договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, який був підписаний після конфлікту між двома країнами навколо українського острова коса Тузла.

      Згідно з угодою, Азовське море і Керченська протока де-юре є "внутрішніми водами України і Російської Федерації" без розмежування кордонів. При цьому в документі прописані принципи свободи судноплавства для торгових суден і військових кораблів обох країн, а також розмежоване Азовське море.

      Нагадаємо, на спецзасіданні Радбезу ООН більшість членів органу не підтримали проведення засідання щодо конфлікту в Азовському морі за тим порядком денним, який пропонувала Росія – розглянути інцидент в Азовському морі та Керченській протоці як провокації з боку України. У Конгресі США також засудили протиправні дії Росії в Азовському морі. У відповідній заяві конгресмен Брайан Фіцпатрік закликав притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна і підкреслив, що "США не мають ігнорувати агресію Росії проти України". Президент США Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч з російським лідером Володимиром Путіним на саміті G20 у Аргентині через інцидент із захопленням українських військових кораблів в Азовському морі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилася з реакцією. В ФСБ РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 українських моряків вже заарештували в окупованому Криму.

       

       

      Як розгортаються події навколо конфлікту в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини США Пентагон
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Запеклі бої під Авдіївкою тривають, – військові
       30 січня 2017 , 11:36
      Генсека ПАРЄ закликали звести Порошенка і Путіна на зустрічі
      26 січня 2016 , 17:48 1
      Ярмоленко проти Іпсвіча: взаємодія на фланзі, контакт із Вілшером і суперечки фанатів у дусі "хто кращий?"
       29 липня , 11:45
      Лідер Шахтаря може опинитися в Серії А
       29 липня , 15:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук