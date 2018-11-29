Загострення в Азовському морі: Волкер вимагає жорстких санкції проти РФ

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер закликав ЄС посилити тиск на Російську Федерацію через відкриття вогню і захоплення українських військових суден з екіпажами біля Керченської протоки.

Про це він повідомив 28 листопада в інтерв'ю DW.

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"Ми, безумовно, заохочуємо наших європейських союзників уважніше розглянути, які додаткові санкції можуть бути застосовані. Нині діють жорсткі європейські санкції щодо Криму. Але наскільки суворо вони застосовуються насправді?", – зазначив Спецпредставник США з питань України.

Він пояснив, концепція санкцій полягає в тому, що ті, хто має бізнес у Криму, не повинні мати змоги займатися бізнесом у Євросоюзі. Також додав, що потрібна деескалація і сильна оборонна позиція, щоб стримувати будь-яку подальшу агресію з російського боку.

"Безумовно в Україні не громадянська війна. Аби це зрозуміти достатньо подивитися, скільки російськомовних людей живе на всій території України, до прикладу, в Одесі, Києві та інших регіонах Сходу. Між жителями немає конфлікту, там немає дискримінації. Люди в цих регіонах живуть безпечним життям. Тож конфлікт зачепив лише частину сходу України. Тому що він почався з гібридної війни з дрібномасштабного вторгнення Росії в Україну", – розповів Волкер.

Дивіться відео інтенв'ю DW з спецпредставником США з питань України Куртом Волкером:

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.

Відео захоплення Росією українських кораблів: