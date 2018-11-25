Російський корабель протаранив український буксир в Азовському морі: з'явилися нові деталі

Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя попри агресивні провокації російських прикордонників.

Про це прес-служба ВМС України повідомила у Facebook.

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24 канал писав, що Росія вдалась до відверто агресивних дій в Азовському морі. Російський прикордонний корабель протаранив буксир українських військових.

Однак перехід українських кораблів у порт Маріуполь триває попри протидію Росії. У відомстві наголошують, що свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством.

Дотримуючись норми міжнародного морського права, малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України "Бердянськ" і "Нікополь", рейдовий буксир" Яни Капу "продовжують виконання поставлених завдань на морі,

– відзначили в прес-службі.

До слова, у Федеральній службі безпеки РФ прокоментували агресивні дії своїх кораблів проти трьох кораблів Військово-морських сил ЗС України. Там заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.