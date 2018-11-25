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      Российский корабль протаранил украинский буксир в Азовском море: появились новые детали

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      Появились новые детали относительно агрессивных действий России в Азовском море
      Появились новые детали относительно агрессивных действий России в Азовском море / Фото из соцсетей

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.

      Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в Facebook.

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      24 канал писал, что Россия прибегла к откровенно агрессивным действиям в Азовском море. Российский пограничный корабль протаранил буксир украинских военных.

      Однако переход украинских кораблей в порт Мариуполя продолжается, несмотря на противодействие России. В ведомстве отмечают, что свобода судоходства гарантирована международным законодательством.

      Соблюдая нормы международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач на море,
      – отметили в пресс-службе.

      К слову, в Федеральной службе безопасности РФ прокомментировали агрессивные действия своих кораблей против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины. Там заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      как разворачивается конфликт украины и россии в азовском море: хроника событий
      Теги: Украина – Россия Новости России Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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