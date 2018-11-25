Российский корабль протаранил украинский буксир в Азовском море: появились новые детали

Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь несмотря на агрессивные провокации российских пограничников.

Об этом пресс-служба ВМС Украины сообщила в Facebook.

Читайте также: Россия отметилась циничным заявлением по ситуации в Азовском море

24 канал писал, что Россия прибегла к откровенно агрессивным действиям в Азовском море. Российский пограничный корабль протаранил буксир украинских военных.

Однако переход украинских кораблей в порт Мариуполя продолжается, несмотря на противодействие России. В ведомстве отмечают, что свобода судоходства гарантирована международным законодательством.

Соблюдая нормы международного морского права, малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВС Украины "Бердянск" и "Никополь", рейдовый буксир "Яны Капу" продолжают выполнение поставленных задач на море,

– отметили в пресс-службе.

К слову, в Федеральной службе безопасности РФ прокомментировали агрессивные действия своих кораблей против трех кораблей Военно-морских сил ВС Украины. Там заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.