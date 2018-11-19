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      Дипломат назвал новую главную угрозу для Украины со стороны России

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      Путин дестабилизирует ситуацию в Азовском и Черном морях
      Путин дестабилизирует ситуацию в Азовском и Черном морях / Фото из открытых источников

      Россия провела незаконные выборы в ОРДЛО от бессилия. Однако главная угроза сегодня для Украины – действия Москвы в Азовском и Черном морях.

      Такое мнение 24 канала высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Специалист отмечает: в Москве считали, что подсунут нам новые "личности" в ОРДЛО, и мы согласимся на политические компромиссы.

      "В Кремле не могут навязать Украине и Западу свое видение выполнения "Минска-2". То есть фрагментацию нашего государства, ограничение суверенитета, а затем возможный вывод российских вооруженных сил из Донбасса. Эта авантюра с псевдовиборами также направлена и на будущие президентские и парламентские выборы из расчета на тех граждан Украины, которые считают, что лучше торговать с РФ, чем воевать", – говорит Хара.

      Впрочем, дипломат убежден, что главная угроза для Украины сегодня существует не столько на Донбассе, сколько на Азовском и Черном морях.

      Азовское и Черное моря для России являются театром дальнейших действий. Защита направления на Азовском и Черном морях, в том числе и военная, является приоритетным. Россия отрабатывает сейчас в Азовском море технологии, где задействованы военные экипажи и ФСБ, чтобы потом это применять в более важной для нас зоне – портах Черного моря. И это будет катастрофа для нашей экономики,
      – подчеркивает Александр Хара.

      По его словам, в связи с блокадой Россией судов, идущих в или из портов Мариуполя и Бердянска, страдают экспортеры и импортеры. Товары подорожают, и это также рычаг влияния России на выборы в Украине.

      При этом полномасштабное наступление России на Донбассе, считает эксперт, маловероятно. Местное население не очень мотивировано для противостояния ВСУ. А более широкое применение российских войск вызовет негативную реакцию Запада. Цена вторжения будет высокой. Российский бюджет не потянет ни само вторжение, ни оккупацию других территорий.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным. Член комитета по обороне и безопасности Совета российской Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия "буквально за минуты" способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

      11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовиборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборах боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Органы власти и силовики готовят новый пакет санкций. Эти санкции в том числе будут применены против причастных к организации и проведения псевдовыборов на оккупированном Донбассе.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Владимир Путин Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 канал
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