Украина готовит новый мощный пакет санкций: Турчинов назвал причину

На сегодня органы власти Украины и силовики готовят новый пакет санкций. Эти санкции в том числе будут применены против причастных к организации и проведению псевдовыборов на оккупированном Донбассе.

Об этом 15 ноября заявил секретарь СНБО Александр Турчинов, сообщает "Интерфакс-Украина".

Сейчас готовится новый пакет санкций, СНБО готовит предложения, Кабинет министров, Служба безопасности, Верховная Рада внесла свои предложения. И я убежден, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителями, вдохновителями и организаторами проведения так называемых выборов на оккупированных территориях,

– сказал Турчинов.

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Секретарь СНБО в то же время не исключил, что в список санкций попадут представители отдельных европейских стран, которые "делали вид, что наблюдают за противозаконными выборами на оккупированных территориях".

По словам Турчинова, санкции также будут применены против "широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации".

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых вожаков пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.