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      "Это ничтожное событие": Парубий прокомментировал псевдовыборы на Донбассе

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      Парубий прокомментировал псевдовыборы боевиков на Донбассе
      Парубий прокомментировал псевдовыборы боевиков на Донбассе / Фото из свободных сетей

      Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент не будет реагировать на проведение псевдовыборов пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

      Об этом сообщает "РБК-Украина".

      "Знаете, это плевое событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями. Я считаю, это событие, которым Российская Федерация продемонстрировала, что она не просто не планирует никаких договоренностей мирных, это фактически прямой ход РФ к срыву любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров", – сказал Парубий.

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      Я думаю, ответ может быть только один – это не только продолжение, но и усиление санкций против РФ, и я уверен только такой должна быть реакция цивилизованного мира на тот спектакль, который они называют проведением выборов,
      – подчеркнул спикер парламента.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.

      КАК ПРОИСХОДИЛИ ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Украина – Россия Андрей Парубий Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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