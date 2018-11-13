"Это ничтожное событие": Парубий прокомментировал псевдовыборы на Донбассе

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент не будет реагировать на проведение псевдовыборов пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Знаете, это плевое событие для того, чтобы реагировать на него постановлениями. Я считаю, это событие, которым Российская Федерация продемонстрировала, что она не просто не планирует никаких договоренностей мирных, это фактически прямой ход РФ к срыву любых мирных договоренностей и демонстрация ее одностороннего выхода из мирных переговоров", – сказал Парубий.

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Я думаю, ответ может быть только один – это не только продолжение, но и усиление санкций против РФ, и я уверен только такой должна быть реакция цивилизованного мира на тот спектакль, который они называют проведением выборов,

– подчеркнул спикер парламента.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса происходили псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Так, новым главарем боевиков Донетчины стал ставленник Кремля Денис Пушилин, а главарем боевиков Луганщины стал Леонид Пасечник. Результаты псевдовыборов боевиков не признают ни Украина, ни весь цивилизованный мир.