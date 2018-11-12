"Выборы" на Донбассе: прокуратура открыла уголовное дело за незаконные действия сепаратистов

Учитывая незаконные действия сепаратистов касательно псевдовыборов, Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны".

По этой статье организаторам и участникам выборов грозит пожизненное заключение.

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А президент Порошенко обратился к ЕС с просьбой ввести санкции в отношении лиц, причастных к организации псевдовыборов. В Государственном департаменте США заявили, что выборы в ОРДЛО – это лишь попытка узаконить псевдореспублики, а мировые организации считают голосование незаконным.

На Донбассе жителей заманивали на участки дешевыми продуктами и концертами, но не это стало причиной высокой явки, о которой трубят российские СМИ. СБУ еще накануне выборов сообщила о заказе из Кремля показателей.

Так, явка должна составить не менее 70%, победителем в так называемой "ДНР" назначили Пушилина, а в "ЛНР" – Пасечника. Поэтому голоса в псевдореспубликах посчитали быстро.



Леонид Пасечник (слева) и Денис Пушилин (справа)

А в Кремле поспешили заявить: выборы прошли в соответствии с минскими договоренностями. Пропагандистские российские СМИ нашли даже международных наблюдателей, которые бы подтвердили законность выборов. Демократические страны, наоборот, осудили псевдовыборы на оккупированных территориях. Представители международных организаций еще за две недели до голосования на Донбассе заявили о нелегитимности плебисцита. Эти заявления поддержали и в ОБСЕ.

О том, что не признают псевдовибори на Донбассе, заявили 10 стран ЕС. Евросоюз осуждает эти "выборы", поскольку они являются нарушением международного законодательства, подрывают договоренности, установленные минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законодательство Украины

Участники нормандского формата – Германия и Франция – также выступили с осуждением псевдовыборов. В немецком правительстве обнародовали соответствующее заявление.

Президент Франции и канцлер подчеркнули, что противоправные и незаконные выборы в некоторых районах Донецкой и Луганской областей, которые в воскресенье были проведены вопреки многочисленным призывам международного сообщества, не соответствуют духу Минских соглашений и декларации четырех глав государств и правительств нормандского формата,

– говорится в заявлении.