"Вибори" на Донбасі: прокуратура відкрила кримінальну справу за незаконні дії сепаратистів

З огляду на незаконні дії сепаратистів щодо псевдовиборів Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу за статтею "посягання на територіальну цілісність та недоторканість" країни.

За цією статтею організаторам та учасникам виборів загрожує довічне ув'язнення.

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А президент Порошенко звернувся до ЄС з проханням запровадити санкції щодо осіб, причетних до організації псевдовиборів. В Державному департаменті США заявили, що вибори в ОРДЛО це лише спроба узаконити псевдореспубліки, а світові організації вважають голосування незаконним.

На Донбасі мешканців заманювали на дільниці дешевими продуктами та концертами, але не це стало причиною високої явки, про яку трублять російські ЗМІ. СБУ ще напередодні виборів повідомила про замовлені з Кремля показники.

Так явка мала скласти не менше 70%, переможцем в так званій "ДНР" призначили Пушиліна, а в "ЛНР" – Пасічника. Тож голоси в псевдореспубліках порахували швидко.



Леонід Пасічник (ліворуч) та Денис Пушилін (праворуч)

А в Кремлі поспішили заявити: вибори пройшли у відповідності до мінських домовленостей. Пропагандистські російські ЗМІ знайшли навіть міжнародних спостерігачів, які начебто засвідчили законність виборів. Демократичні країни, навпаки, засудили псевдовибори на окупованих територіях. Представники міжнародних організацій ще за два тижні до голосування на Донбасі заявили про нелегітимність плебісциту. Ці заяви підтримали і в ОБСЄ.

Про те, що не визнають псевдовибори на Донбасі, заявили 10 країн ЄС. Євросоюз засуджує ці "вибори", оскільки вони є порушенням міжнародного законодавства, підривають домовленості, установлені мінськими угодами, і порушують суверенітет та законодавство України

Учасники нормандського формату – Німеччина та Франція – також виступили із засудженням псевдовиборів. У німецькому уряді оприлюднили відповідну заяву.

Президент Франції та канцлер підкреслили, що протиправні і незаконні вибори в деяких районах Донецької і Луганської областей, які у неділю були проведені всупереч численним закликам міжнародної спільноти, не відповідають духу Мінських угод і декларації чотирьох глав держав і урядів нормандського формату,

– йдеться в заяві.