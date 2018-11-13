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      "Це нікчемна подія": Парубій прокоментував псевдовибори на Донбасі

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      Парубій прокоментував псевдовибори бойовиків на Донбасі
      Парубій прокоментував псевдовибори бойовиків на Донбасі / Фото з вільних мереж

      Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявив, що парламент не реагуватиме на проведення псевдовиборів проросійських бойовиків на окупованому Донбасі.

      Про це повідомляє "РБК-Україна".

      "Знаєте, це нікчемна подія для того, щоб реагувати на неї постановами. Я вважаю, це подія, якою Російська Федерація продемонструвала, що вона не просто не планує жоднх домовленостей, мирних, це фактично прямий хід РФ до зриву будь-яких мирних домовленостей і демонстрація її одностороннього виходу з мирних переговорів", – сказав Парубій.

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      Я думаю, відповідь може бути тільки одна – це не тільки продовження, але й посилення санкцій проти РФ, і я впевнений тільки такою має бути реакція цивілізованого світу на той спектакль, який вони називають проведенням виборів,
      – наголосив спікер парламенту.

      Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донбасу відбувались псевдовибори нових ватажків проросійських бойовиків. Так, новим ватажком бойовиків Донеччини став ставленик Кремля Денис Пушилін, а ватажком бойовиків Луганщини став Леонід Пасічник. Результати псевдовиборів бойовиків не визнають ні Україна, ні весь цивілізований світ.

      як відбувались псевдовибори на окупованому донбасі: хроніка подій
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Псевдовибори на окупованому Донбасі Україна – Росія Верховна Рада Андрій Парубій
      Джерело: 24 Канал
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