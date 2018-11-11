Псевдовибори на Донбасі проходять "у кращих традиціях СРСР": промовисті фото

Російські окупанти, які проводять псевдовибори ватажків бойовиків на окупованому Донбасі, організували продаж продуктів на "виборчих дільницях". Таким чином вони хочуть заманити побільше людей до незаконного голосування.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

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Спектакль розпочався. У кращих традиціях СРСР в ОРДЛО відбуваються так звані вибори. Кремлем було поставлено завдання: до 12.00 повідомити про явку не менш 50% "виборців". Масово відбуваються містифікації, заради телевізійної картинки про "черги бажаючих проголосувати". На дільницях організували пункти з продажу овочів, олії, дешевшого, ніж завжди хліба, але не більше 2 буханки в руки,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, в СБУ з гумором зауважили, що найпопулярнішим кандидатом у тих, хто прийшов на фейкові вибори, "є Чак Норріс".

"Навіть мобільний зв'язок і сайт так званого "центрвиборчкому" терористів не витримали такого відвертого фейку і категорично відмовилися працювати", – додали у відомстві.



Псевдовибори на окупованому Донбасі



Бюлетень на псевдовиборах на окупованому Донбасі

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.



Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.