"Росія обирає нових маріонеток": Порошенко зробив різку заяву про вибори на Донбасі

Президент України Петро Порошенко звернувся до жителів окупованих територій. Глава держави закликає їх не віддавати свого голосу на виборах проросійських бойовиків.

Відповідне відеозвернення глави держави опублікували на його сторінці у Facebook.

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Президент наголошує, що псевдовибори проводять для того, аби замінити одних проросійських маріонеток на інших.

Росія в традиційній для себе манері робить це для того, щоб спочатку усунувши своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, в тортурах, в порушені законодавства, обрати вже призначених ними наступних маріонеток,

– сказав він.

Порошенко також зазначає, що Україна готує рішучі кроки у відповідь.

"Україна буде жорстко протидіяти цьому та вживати усіх заходів для того, щоб повернути окуповані Донбас і Крим. І весь світ зараз з нами, з українцями! Я хотів би, щоб це чули також ті, хто зараз проживає на окупованому Донбасі", – додав глава держави.

До слова, Україна та світ різко реагує на проведення бойовиками псевдовиборів на окупованому Донбасі. Зокрема, Президент України Петро Порошенко анонсував засідання Постійної Ради ОБСЄ у Відні 12 листопада, де це питання внесуть позачергово в порядок денний. Крім того, розпочались консультації в Раді Безпеки ООН. Також питання незаконного проведення так званих виборів мають внести у порядок денний засідання Ради міністрів ЄС у закордонних справах.