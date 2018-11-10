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      Псевдовибори на окупованому Донбасі: Клімкін розповів про наслідки для Росії

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      Клімкін розповів про санкції для Росії через псевдовибори на окупованому Донбасі
      Клімкін розповів про санкції для Росії через псевдовибори на окупованому Донбасі / 24 Канал

      Реакцією на проведення проросійськими бойовиками псевдовиборів на окупованому Донбасі стане посилення міжнародних санкцій. Над цим питанням Україна вже працює зі своїми партнерами.

      Про це повідомив голова МЗС України Павло Клімкін у відеозверненні на своїй сторінці у Twitter.

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      Міністр наголошує, що проведення незаконних виборів є злочином, оскільки там присутня російська окупаційна адміністрація.

      Там вже є російська окупаційна адміністрація, і тому це не циркова російська вистава. Це злочин. За злочини обов’язково буде покарання. Звичайно, у вигляді санкцій,
      – повідомив міністр у відео, яке розмістив на сторінці.

      Клімкін також зазначив, що Україна з партнерами вже працює над посиленням міжнародник санкцій. При цьому голова МЗС закликав жителів тимчасово окупованих територій Сходу України "не віддавати свій голос на фейкових виборах".

      "Не дайте Росії легітимізувати окупацію Донбасу. Ваш голос буде дуже важливий на справжніх виборах, коли Росія і її зброя заберуться з Донбасу", – додав міністр.

      Нагадаємо, після вбивства ватажка проросійських бойовиків Олександра Захарченка на окупованих територіях Донеччини і Луганщини заявили про намір 11 листопада провести "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.

      30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Теги: Війна на Донбасі Новини України Павло Клімкін МЗС України Новини Росії Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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