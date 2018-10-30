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      Вісім країн ЄС закликали Кремль зупинити підготовку до псевдовиборів на окупованому Донбасі

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      Країни-члени ЄС закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на Донбасі
      Країни-члени ЄС закликали Росію зупинити підготовку до незаконних виборів на Донбасі

      Вісім країн-членів Європейського Союзу в Організації Об'єднаних Націй закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.

      Про це заявила постійний представник Великої Британії при ООН Карен Пірс на брифінгу перед початком засідання Ради безпеки ООН.

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      До відповідної заяви долучилися Британія, Франція, Польща, Нідерланди, Італія, Швеція, Бельгія і Німеччина.

      Ми як держави-члени Європейського Союзу повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах міжнародно визнаних кордонів,
      – мовиться у заяві.

      Британський дипломат наголосила, що це звернення демонструє послідовність позиції ЄС щодо України.

      "Ми засуджуємо незаконні так звані "вибори", заплановані на 11 листопада у непідконтрольних українському  уряду територіях у так званих "Луганській народній республіці" і "Донецькій народній республіці". Якщо вони відбудуться, ці незаконні вибори суперечитимуть зобов'язанням, зробленим відповідно до мінських угод, та порушать українське законодавство", – говорять у зверненні.

      Так, будь-які подібні незаконні вибори будуть несумісними з суверенітетом і територіальною цілісністю України.

      Ми закликаємо міжнародну спільноту об'єднати зусилля, щоб виступити проти цих незаконних виборів, які лише можуть сприяти підриву зусиль, спрямованих на досягнення миру у регіоні,
      – наголошується у тексті.

      Країни-члени ЄС закликають Москву використати її значний вплив з метою зупинити проведення цих так званих виборів.

      До слова, проросійські бойовики призначили так звані "вибори" в окупованих Донецьку та Луганську на 11 листопада.

      Нагадаємо, 30 жовтня у вівторок в Нью-Йорку пройшло відкрите засідання РБ ООН по ситуації в окупованих регіонах на сході України. На ньому Росія намагалась влаштувати виступ представників окупованих адміністрацій.

      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія ООН Євросоюз Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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