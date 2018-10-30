Конфлікт в Азовському морі: у США висунули різкі звинувачення Росії

Агресивні дії Росії в Азовському морі підривають міжнародне право. Окрім того, поведінка Москви порушує суверенітет та територіальну цілісність України.

Про це заявив під час засідання РБ ООН заступник постійного представника США при ООН посол Джонатан Коен.

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"Агресивні дії в Азовському морі, де Росія заважає доступу до українських портів, є порушенням суверенітету й територіальної цілісності, і підривають міжнародне право", – наголосив американський дипломат.

Він підкреслив, що це заважає як процесу переговорів у нормандському форматі, так і діалогу між представниками США і Росії Куртом Волкером і Владиславом Сурковим.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.