Росія створює передумови економічної блокади портів України, – глава Держприкордонслужби

Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України, тому посилення прикордонної безпеки набуває нагального значення.

Про це заявив глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, передає прес-центр відомства.

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"Питання посилення морської прикордонної безпеки як ніколи набули актуального значення. Окрім традиційних загроз, із якими стикається будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, продовжуються порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні та анексованому територіальному морі", – заявив він.

За словами Цигикала, Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.

Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної Європи, в якій Україна залишається надійним форпостом на її східних кордонах,

– сказав очільник прикордонного відомства.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.