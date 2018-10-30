20:11
30 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путін і його олені. Рогозін подався в аграрію
      Вєсті Кремля
      20:55, 29 жовтня
      Вєсті. UA. Божественні гроші Новинського. Оператор call-центру Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, сьогодні
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Клуби інтернаціональної дружби
      Згадати все
      12:30, 28 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТАСТРОФА ЛІТАКА BOEING 737 В ІНДОНЕЗІЇ APPLE АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Росія створює передумови економічної блокади портів України, – глава Держприкордонслужби

      358 Читать новость на русском
      Порт Бердянська
      Порт Бердянська / фото з відкритих джерел

      Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України, тому посилення прикордонної безпеки набуває нагального значення.

      Про це заявив глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, передає прес-центр відомства.

      Читайте також: Помруть Маріупольський і Бердянський порти: оприлюднено невтішні наслідки агресії Кремля в Азові

      "Питання посилення морської прикордонної безпеки як ніколи набули актуального значення. Окрім традиційних загроз, із якими стикається будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, продовжуються порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні та анексованому територіальному морі", – заявив він.

      За словами Цигикала, Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.

      Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної Європи, в якій Україна залишається надійним форпостом на її східних кордонах,
      – сказав очільник прикордонного відомства.

      Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.

      ЯК РОЗВИВАЄТЬСЯ КОНФЛІКТ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ В АЗОВІ:
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Держприкордонслужба
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      сьогодні , 20:01 Закон про ринки капіталу: кому і яку користь принесуть прозорі фінансові інструменти
      Яніна Ткачук
      Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      сьогодні , 19:02 Штрафи за булінг: як в Україні каратимуть за цькування
      Наталія Лебідь
      Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      сьогодні , 19:00 Пророссийские телеканалы Украины обзавелись позорным адвокатом
      Злой Одессит
      Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      сьогодні , 18:39 Податки на закордонні посилки від 22 євро, або Як уряд провалив боротьбу з контрабандою
      Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      сьогодні , 18:04 Фейк чи реальність: Росія хоче змінити русло Дніпра для забезпечення Криму водою?
      Інна Жолобович
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук