Росія створює передумови економічної блокади портів України, – глава Держприкордонслужби
Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України, тому посилення прикордонної безпеки набуває нагального значення.
Про це заявив глава Держприкордонслужби Петро Цигикал, передає прес-центр відомства.
Читайте також: Помруть Маріупольський і Бердянський порти: оприлюднено невтішні наслідки агресії Кремля в Азові
"Питання посилення морської прикордонної безпеки як ніколи набули актуального значення. Окрім традиційних загроз, із якими стикається будь-яка держава щодо забезпечення морської прикордонної безпеки, продовжуються порушення норм міжнародного морського права у виключній (морській) економічній зоні та анексованому територіальному морі", – заявив він.
За словами Цигикала, Росія створює передумови економічної блокади морських та річкових портів України.
Тільки спільні дії є запорукою сильної та єдиної Європи, в якій Україна залишається надійним форпостом на її східних кордонах,
– сказав очільник прикордонного відомства.
Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документу, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.
-
-
25 жовт 2018Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
-
24 жовт 2018Чому необхідна мілітаризація Азовського моря
-
-
-