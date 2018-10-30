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      Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, – глава Госпогранслужбы

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      Порт Бердянска
      Порт Бердянска / Фото из открытых источников

      Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины, поэтому усиление пограничной безопасности приобретает неотложное значение.

      Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-центр ведомства.

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      "Вопросы усиления морской пограничной безопасности как никогда приобрели актуальное значение. Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море", – заявил он.

      По словам Цигикала, Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

      Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах,
      – сказал глава пограничного ведомства.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ В АЗОВЕ:

       
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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Госпогранслужба Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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