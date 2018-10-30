Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины, – глава Госпогранслужбы

Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины, поэтому усиление пограничной безопасности приобретает неотложное значение.

Об этом заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, передает пресс-центр ведомства.

Читайте также: Умрут Мариупольский и Бердянский порты: обнародованы неутешительные последствия агрессии Кремля в Азове

"Вопросы усиления морской пограничной безопасности как никогда приобрели актуальное значение. Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море", – заявил он.

По словам Цигикала, Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах,

– сказал глава пограничного ведомства.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ В АЗОВЕ: