Россия готовила захват Черного моря намного раньше, – Серватюк

Первой попыткой России аннексировать Керченский залив стала попытка захвата острова Тузла в 2003 году. Тогда Украина была вынуждена подписать соглашение, сделавшее Азовское море внутренним.

Об этом рассказал заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк на форуме безопасности-2018 во Львове.

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Серватюк отмечает, что у документа есть свои минусы – например, корабли НАТО не могут войти в Азовское море. Однако расторгнуть соглашение пока нельзя.

Так, по документу процент владения территорией: 68% – Украина, 32% – Россия. Это большой плюс. Во-вторых, соглашение сужает возможности России для эскалации конфликта,

– отмечает он.

По словам заместителя главы Государственной пограничной службы, эксперты и юристы должны разработать новый вариант соглашения с более широкими возможностями для Украины.

Серватюк подчеркивает, что нужно наращивать военный потенциал в Азовском море – увеличивать количество и качество кораблей, строить базы, модернизировать посты наблюдения и усиливать береговую охрану.

К слову, в четверг, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро.



Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Из-за этого Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

В чем заключается конфликт вокруг острова Тузла?В октябре 2003 года произошел территориальный спор относительно права собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.