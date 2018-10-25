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      Россия готовила захват Черного моря намного раньше, – Серватюк

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      Россия готовила захват Черного моря намного раньше, – Серватюк
      Россия готовила захват Черного моря намного раньше, – Серватюк / Фото из открытых источников

      Первой попыткой России аннексировать Керченский залив стала попытка захвата острова Тузла в 2003 году. Тогда Украина была вынуждена подписать соглашение, сделавшее Азовское море внутренним.

      Об этом рассказал заместитель главы Государственной пограничной службы Василий Серватюк на форуме безопасности-2018 во Львове.

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      Серватюк отмечает, что у документа есть свои минусы – например, корабли НАТО не могут войти в Азовское море. Однако расторгнуть соглашение пока нельзя.

      Так, по документу процент владения территорией: 68% – Украина, 32% – Россия. Это большой плюс. Во-вторых, соглашение сужает возможности России для эскалации конфликта,
      – отмечает он.

      По словам заместителя главы Государственной пограничной службы, эксперты и юристы должны разработать новый вариант соглашения с более широкими возможностями для Украины.

      Серватюк подчеркивает, что нужно наращивать военный потенциал в Азовском море – увеличивать количество и качество кораблей, строить базы, модернизировать посты наблюдения и усиливать береговую охрану.

      К слову, в четверг, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море во внутреннее озеро.

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Из-за этого Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      В чем заключается конфликт вокруг острова Тузла?В октябре 2003 года произошел территориальный спор относительно права собственности на остров между Украиной и Россией. Российские власти утверждали, что он является частью косы, которая относится к континентальной России, а в состав Украины в 1954 году якобы была передана только континентальная часть Крымского полуострова.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
       
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      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Новости России
      Источник: 24 Канал
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