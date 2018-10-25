Россия хочет экономически задушить Украину в Азовском море, – генерал армии США

Действия России в Азовском море пока не свидетельствуют о планах военного решения вопроса. Однако Москва стремится экономически задушить Украину – и она уже осуществляет первые попытки.

Об этом заявил бывший командующий сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес на Форуме по безопасности-2018 во Львове.

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Бывший генерал-лейтенант американской армии подчеркивает, что реакция Украины на такое поведение России должна быть решительной. Верховная Рада и Президент Украины должны четко определить национальные интересы в Азовском регионе.

Обозначив свои интересы, Украина должна отстаивать их. В частности, требовать от России соблюдения международных соглашений по Азовскому морю. Надо также добиться свободы навигации. И, конечно, усилить военные ресурсы,

– отметил Ходжес.

По его словам, США будут содействовать Украине "во всех вопросах". В частности, речь идет о консультации, информационной поддержке и помощи в военных учениях.

К слову, в четверг, 25 октября, Европейский парламент одобрил проект резолюции, предусматривающий усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море. Евродепутаты обеспокоены вероятностью того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории, а также превратит Азовское море на внутреннее озеро.



Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Поэтому Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

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