Росія хоче економічно задушити Україну в Азовському морі, – генерал армії США

Дії Росії в Азовському морі наразі не свідчать про плани військового вирішення питання. Однак Москва прагне економічно задушити Україну – і вона вже здійснює перші спроби.

Про це заявив колишній командувач сухопутних військ США у Європі Бен Ходжес на Безпековому форумі-2018 у Львові.

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Колишній генерал-лейтенант американської армії наголошує, що реакція України на таку поведінку Росії має бути рішучою. Верховна Рада і Президент України повинні чітко визначити національні інтереси в Азовському регіоні.

Окресливши свої інтереси, Україна має відстоювати їх. Зокрема, вимагати від Росії дотримання міжнародних угод щодо Азовського моря. Треба також добитися свободи навігації. І, звичайно, посилити військові ресурси,

– наголосив Ходжес.

За його словами, США сприятимуть Україні "в усіх питаннях". Зокрема, йдеться про консультації, інформаційну підтримку та допомогу у військових навчаннях.

До слова, у четвер, 25 жовтня, Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Євродепутати стурбовані ймовірністю того, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території, а також перетворить Азовське море на внутрішнє озеро.



Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.