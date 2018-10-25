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      Росія готувала захоплення Чорного моря набагато раніше, – Серватюк

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      Росія готувала захоплення Чорного моря набагато раніше, – Серватюк
      Росія готувала захоплення Чорного моря набагато раніше, – Серватюк / Фото з відкритих джерел

      Першим намаганням Росії анексувати Керченську затоку стала спроба захоплення острова Тузла у 2003 році. Тоді Україна була змушена підписати угоду, яка зробила Азовське море внутрішнім.

      Про це розповів заступник голови Державної прикордонної служби Василь Серватюк на Безпековому форумі-2018 у Львові.

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      Серватюк зазначає, що у документа є свої мінуси – наприклад, кораблі НАТО зараз не можуть увійти в Азовське море. Однак розірвати угоду наразі не можна.

      Так, за документом відсоток володіння територією: 68% – Україна, 32% – Росія. Це великий плюс. По-друге, угода звужує можливості Росії для ескалації конфлікту,
      – зазначає він.

      За словами заступника голови Державної прикордонної служби, експерти та юристи мають напрацювати новий варіант угоди із ширшими можливостями для України.

      Серватюк наголошує, що потрібно нарощувати військовий потенціал в Азовському морі – збільшувати кількість і якість кораблів, будувати бази, модернізувати пости спостереження і посилювати берегову охорону.

      До слова, у четвер, 25 жовтня, Європейський парламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі. Євродепутати стурбовані ймовірністю того, що Росія зможе незаконно видобувати газ і нафту з української території, а також перетворить Азовське море на внутрішнє озеро.

      Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      У чому полягає конфлікт навкого острова Тузла?У жовтні 2003 року відбувся територіальний спір щодо права власності на острів між Україною і Росією. Російська влада стверджувала, що він є частиною коси, яка належить континентальній Росії, а до складу України в 1954 році начебто була передана тільки континентальна частина Кримського півострова. 

      ЩО ВІДОМО ПРО КОНФЛІКТ МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Безпековий форум у Львові Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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