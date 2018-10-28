Умрут Мариупольский и Бердянский порты: обнародованы неутешительные последствия агрессии Кремля

Вполне вероятно, что Россия хочет свести на нет работу Мариупольского и Бердянского портов в Азовском море, и ради этой цели она может пойти на крайние меры. Если такое все же случится, то умрут не только сами порты, но и города, поскольку их экономика напрямую от них зависит. Кроме того, будет серьезный удар по бюджету.

Недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что из-за действий России в Азовском море Украина потеряла более 1 миллиарда гривен. По его словам, вследствие постоянных остановок украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе судовладельцы несут убытки за сутки в около 15-50 тысяч, а среднее время задержки достигает более 30 часов.

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Такие громкие слова чиновника, со своей стороны, прокомментировал крымский экономист Юрий Смелянский, передает "Обозреватель".

Как отметил специалист, Украина может перенаправить потоки груза на менее проблематичные порты в Одессе и Черноморскую.

"В этой позиции могут увеличиваться транспортные расходы, не более того, в чем-то будут пересмотрены контракты. Сказать, что это нанесет очень серьезный ущерб бюджету, я бы так не утверждал" , – говорит он.

Правда, по его словам, такой вариант создает угрозу закрытия работы Мариупольского и Бердянского портов.

Тогда умирают порты, а для Бердянска порт – это жизнь города, он является одним из основных градообразующих предприятий. А это уже удар по государственному и местному бюджету, местный бюджет не выдержит, так что государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и здесь действительно будут миллиарды,

– отмечает экономист.

Одновременно Смелянский не исключает того варианта, что перед силами РФ в Азовском море может быть поставлена задача свести работу морских портов в этом регионе на нет.

"Исключать то, что Россия пойдет на крайние меры для того, чтобы не дать возможности функционировать этим двум азовским портам, мы не можем", – добавил эксперт.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.