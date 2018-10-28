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      Умрут Мариупольский и Бердянский порты: обнародованы неутешительные последствия агрессии Кремля

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      Агрессия России в Азове может привести к гибели Мариупольского и Бердянского портов, – экономист Юрий Смелянский
      Агрессия России в Азове может привести к гибели Мариупольского и Бердянского портов, – экономист Юрий Смелянский / Национальный промышленный портал

      Вполне вероятно, что Россия хочет свести на нет работу Мариупольского и Бердянского портов в Азовском море, и ради этой цели она может пойти на крайние меры. Если такое все же случится, то умрут не только сами порты, но и города, поскольку их экономика напрямую от них зависит. Кроме того, будет серьезный удар по бюджету.

      Недавно министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что из-за действий России в Азовском море Украина потеряла более 1 миллиарда гривен. По его словам, вследствие постоянных остановок украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе судовладельцы несут убытки за сутки в около 15-50 тысяч, а среднее время задержки достигает более 30 часов.

      Читайте также: Обострение в Азовском море: Киев требует жестких санкций против РФ

      Такие громкие слова чиновника, со своей стороны, прокомментировал крымский экономист Юрий Смелянский, передает "Обозреватель".

      Как отметил специалист, Украина может перенаправить потоки груза на менее проблематичные порты в Одессе и Черноморскую.

      "В этой позиции могут увеличиваться транспортные расходы, не более того, в чем-то будут пересмотрены контракты. Сказать, что это нанесет очень серьезный ущерб бюджету, я бы так не утверждал" , – говорит он.

      Правда, по его словам, такой вариант создает угрозу закрытия работы Мариупольского и Бердянского портов.

      Тогда умирают порты, а для Бердянска порт – это жизнь города, он является одним из основных градообразующих предприятий. А это уже удар по государственному и местному бюджету, местный бюджет не выдержит, так что государство будет его дотировать. Это деньги из госбюджета, и здесь действительно будут миллиарды,
      – отмечает экономист.

      Одновременно Смелянский не исключает того варианта, что перед силами РФ в Азовском море может быть поставлена задача свести работу морских портов в этом регионе на нет.

      "Исключать то, что Россия пойдет на крайние меры для того, чтобы не дать возможности функционировать этим двум азовским портам, мы не можем", – добавил эксперт.

      Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

      КАК РАЗВИВАЕТСЯ КОНФЛИКТ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И РОССИЕЙ В АЗОВЕ:
      Теги: Новости политики Новости России Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Бердянск Деньги Новости Мариуполя Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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