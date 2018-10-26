Обострение в Азовском море: Киев требует жестких санкций против РФ

Украина просит международных партнеров ввести санкции против России за ее агрессию в Азовском море и Керченском проливе, в частности принять "жесткие меры" против российских черноморских портов.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сказал корреспонденту телеканала "Настоящее время".

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По его словам, Украина благодарна США и Евросоюзу за то, что они отреагировали на эту ситуацию.

Мы хотим, чтобы перешли к более жестким действиям, в частности санкциям в отношении черноморских портов России. К этому мы призываем в течение определенного периода,

– заявил Омелян.

Напомним, ранее Владимир Омелян сообщил, что украинские порты понесли убытки в более миллиарда гривен из-за действий России в Азовском море. Также потеряли значительные деньги и налогоплательщики из Европы.

Какова цель России в Азовском море?

Президент Украины Петр Порошенко в интервью The Washington Post объяснил, что цель России – оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Украина имеет абсолютно четкий правовой статус в Азовском море. Если Россия не остановится, то у Украины есть только один инструмент – санкции. Санкции останавливают повышения уровня жизни в России и девальвируют российскую валюту. Российское руководство платит очень высокую цену за санкции, которые могут удерживать РФ за столом переговоров и прекратить агрессию.