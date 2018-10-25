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      Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю: появилась реакция МИД РФ

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      В МИД РФ отреагировали на одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю
      В МИД РФ отреагировали на одобрение Европарламентом резолюции по Азовскому морю / Фото из открытых источников

      В МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карту", приняв резолюцию относительно ситуации в Азовском море и Крымского моста.

      Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНИАН.

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      24 канал сообщал, что 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, который предусматривает усиление санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

      Тема Азовского моря – это очередная пропагандистская карта, которая разыгрывается нашими западными коллегами,
      – сказала она.

      Кроме того, представитель российского МИД добавила, что все заявления западных политиков по этому поводу являются примером якобы политической пропаганды.

      "Если вы посмотрите заявления американских представителей, европейских представителей, вот, сейчас дошло до европарламентариев, – они все идентичны, не основываются на базе какой-то фактологической, они являются примером политической пропаганды", – отметила Захарова.

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, которые направлялись к портам Бердянска и Мариуполя. Поэтому Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      ЧТО ИЗВЕСТНО О КОНФЛИКТЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ В АЗОВСКОМ МОРЕ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости Крыма Аннексия Крыма Санкции Конфликт в Азовском море Крымский мост Европарламент
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 25 октября
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