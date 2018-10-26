Загострення в Азовському морі: Київ вимагає жорстких санкцій проти РФ

Україна просить міжнародних партнерів ввести санкції проти Росії через її агресію в Азовському морі та Керченській протоці, зокрема вжити "жорсткі заходи" проти російських чорноморських портів.

Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян сказав кореспонденту телеканалу "Настоящее время".

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За його словами, Україна вдячна США і Євросоюзу за те, що вони відреагували на цю ситуацію.

Ми хочемо, щоб перейшли до жорсткіших дій, зокрема санкцій щодо чорноморських портів Росії. До цього ми закликаємо продовж певного періоду,

– заявив Омелян.

Нагадаємо, раніше Володимир Омелян повідомив, що українські порти зазнали збитків у понад мільярд гривень через дії Росії в Азовському морі. Також втратили значні гроші й платники податків з Європи.

Яка мета Росії в Азовському морі?Президент України Петро Порошенко в інтерв'ю The Washington Post пояснив, що мета Росії – окупувати Азовське море так само, як був окупований Крим. Україна має абсолютно чіткий правовий статус в Азовському морі. Якщо Росія не зупиниться, то в України є лише один інструмент – санкції. Санкції зупиняють підвищення рівня життя в Росії та девальвують російську валюту. Російське керівництво платить дуже високу ціну за санкції, які можуть утримувати РФ за столом переговорів та припинити агресію.