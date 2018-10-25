Європарламент схвалив резолюцію щодо Азовського моря: з'явилась реакція МЗС РФ

У МЗС Росії заявили, що Захід намагається розіграти чергову "пропагандистську карту", прийнявши резолюцію щодо ситуації в Азовському морі і Кримського мосту.

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНІАН.

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24 канал повідомляв, що 25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

Тема Азовського моря – це чергова пропагандистська карта, яка розігрується нашими західними колегами,

– сказала вона.

Окрім того, представниця російського МЗС додала, що усі заяви західних політиків із цього приводу є прикладом нібито політичної пропаганди.

"Якщо ви подивитеся на заяви американських представників, європейських представників, ось, зараз дійшло до європарламентарів, – вони всі ідентичні, не ґрунтуються на базі якійсь фактологічній, вони є прикладом політичної пропаганди", – зазначила Захарова.

Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.