Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію щодо ситуації в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко привітав схвалення важливої резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі. Глава держави також подякував євродепутатам за заклик до введення додаткових санкцій проти Росії.

24 канал повідомляв, що 25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

"Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти. Євросоюз спільно з Україною протидіятиме "повзучій анексії" Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства", – написав Порошенко у Facebook.

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Президент України також зазначив, що високо цінує підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічної підтримки українського Приазов’я.

Вдячний європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС,

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.