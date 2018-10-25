18:37
26 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. "Союз" Рогозіна і Трампа. Без Безрукова як без рук
      Вєсті Кремля
      21:53, 25 жовтня
      Вєсті.UA. Смак Путіна. Шуфрич не тоне
      Вєсті.UA
      20:46, 25 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію щодо ситуації в Азовському морі

      210 Читать новость на русском
      Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію щодо ситуації в Азовському морі
      Порошенко подякував Європарламенту за резолюцію щодо ситуації в Азовському морі / Фото з вільних мереж

      Президент України Петро Порошенко привітав схвалення важливої резолюції Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі. Глава держави також подякував євродепутатам за заклик до введення додаткових санкцій проти Росії.

      24 канал повідомляв, що 25 жовтня Європарламент схвалив проект резолюції, який передбачає посилення санкцій проти Росії у разі загострення ситуації в Азовському морі.

      "Російський агресор має зрозуміти, що всі його дії у порушення міжнародного права та двосторонніх угод і надалі зустрічатимуть рішучу та адекватну відповідь з боку демократичної спільноти. Євросоюз спільно з Україною протидіятиме "повзучій анексії" Росією Азовського моря та порушенням свободи судноплавства", – написав Порошенко у Facebook.

      Читайте також: Конфлікт в Азовському морі: чому він виник та які втрати несе Україна

      Президент України також зазначив, що високо цінує підтримку Європарламентом ініціативи щодо допомоги українським портам та реалізації проектів соціально-економічної підтримки українського Приазов’я.

      Вдячний європарламентаріям за заклик до запровадження додаткових цільових санкцій за агресивні дії Кремля в Азовському морі та Керченській протоці. Сподіваюсь на практичну реалізацію цих ініціатив з боку інституцій та держав-членів ЄС,
      – наголосив глава держави.

      Нагадаємо, за останні місяці Росія затримала понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Через це Україна зазнала чималих фінансових збитків. Після цього Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Петро Порошенко Новини політики Анексія Криму Санкції Європарламент Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 25 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      сьогодні , 18:01 Як вийти заміж за принца і не зіпсувати собі життя: інтерв'ю з психологом
      Євгенія Мазур
      День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      сьогодні , 17:00 День виборов близко: как провела последний год Верховная Рада
      Катерина Одарченко
      Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      сьогодні , 16:30 Як Петро Порошенко використовує владу, щоб побудувати новий медіа-холдинг
      Сергій Лещенко
      Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      сьогодні , 16:00 Можно ли продавать украинцам газ дешевле и куда идут эти деньги
      Сергій Фурса
      Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      сьогодні , 15:00 Украина вернулась: про договоренности с МВФ, облигации и внешние рынки
      Блог Соцмережі
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук