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      Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации в Азовском море

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      Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации в Азовском море
      Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации в Азовском море / Фото из свободных источников

      Президент Украины Петр Порошенко приветствовал одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Глава государства также поблагодарил евродепутатам за призыв к введению дополнительный санкций против России.

      24 канал сообщал, что 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

      "Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства", – написал Порошенко в Facebook.

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      Президент Украины также отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья.

      Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС,
      – подчеркнул глава государства.

      Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. За это Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, через что ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

      Теги: Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Санкции Европарламент Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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