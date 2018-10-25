Порошенко поблагодарил Европарламент за резолюцию по ситуации в Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал одобрение важной резолюции Европарламента по ситуации в Азовском море. Глава государства также поблагодарил евродепутатам за призыв к введению дополнительный санкций против России.

24 канал сообщал, что 25 октября Европарламент одобрил проект резолюции, предусматривающей ужесточение санкций против России в случае обострения ситуации в Азовском море.

"Российский агрессор должен понять, что все его действия в нарушение международного права и двусторонних соглашений и в дальнейшем будут встречать решительный и адекватный ответ со стороны демократического сообщества. Евросоюз совместно с Украиной будет противодействовать "ползучей аннексии" Россией Азовского моря и нарушением свободы судоходства", – написал Порошенко в Facebook.

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Президент Украины также отметил, что высоко ценит поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья.

Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС,

– подчеркнул глава государства.

Напомним, за последние месяцы Россия задержала более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. За это Украина понесла немалые финансовые убытки. После этого Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, через что ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.