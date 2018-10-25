Які конкретні кроки зупинять безчинства Росії в Азовському морі: думка дипломата

Резолюція Європарламенту щодо ситуації в Азовському морі не зупинить Росію навіть у питанні безпідставних затримок суден. Багато що залежить від самої України.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами фахівця, ЄС – складно працююча структура, не дуже придатна для протидії Росії. Як підкреслює Хара, Єврокомісія ухвалює санкції, але відстеження їх виконання – питання національних урядів. Якщо таких механізмів немає, то санкції мають незначну ефективність. Частково санкції ефективні, якщо говорити про фінансові заборони. І це завдяки політичній волі Німеччини, Франції і Великобританії.

Український уряд повинен дипломатично апелювати до сумління і законодавчих норм ЄС. Треба працювати з національними урядами ЄС, щоб вони впроваджували антиросійські санкції. Якщо ми знаємо, що певне російське морське чи повітряне судно порушило санкції, заходило в кримські порти, а потім приходить до порту країни ЄС, то наші правоохоронці мають надати відповідну інформацію. А дипломати – попрацювати з місцевим урядом, щоб це судно затримали, конфіскували відповідно до запроваджених санкцій. На жаль, такого прецеденту поки не було,

– зауважує Олександр Хара.

Водночас, наголошує дипломат, у нас такі прецеденти є. Перший – затримання українськими прикордонниками сейнера "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська. Херсонський міський суд передав арештоване українськими прикордонниками судно "Норд" Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Другий – затримання танкера "Механік Погодін", яке є власністю компанії з санкційного списку.

Україна повинна розвивати власну правову базу, апелювати такими рішеннями по застосуванню санкцій, як по суднах "Норд" і "Механік Погодін", до західних партнерів. Крім військового протистояння, є інструментарій, щоб воювати з Росією доларом,

– переконаний Олександр Хара.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Відповідно до документа, у разі загострення санкції проти Росії посиляться. Крім того, у Європарламенті наголошують на необхідності призначення спеціального представника ЄС з питань Криму та Донбасу, а також вважають, що будівництво Кримського мосту було незаконним.



Як відомо, за останні місяці Росія затримала понад 200 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує військову присутність, через що погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.



6 вересня, на засіданні РНБО було ухвалено рішення про невідкладні заходи із захисту національних інтересів України у південних регіонах, акваторії Чорного та Азовського морів і Керченській протоці.