Какие конкретные шаги остановят бесчинства России в Азовском море: мнение дипломата

Резолюция Европарламента по ситуации в Азовском море не остановит Россию даже в вопросе необоснованных задержек судов. Многое зависит от самой Украины.

Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По словам специалиста, ЕС – сложно работающая структура, не очень пригодная для противодействия России. Как подчеркивает Хара, Еврокомиссия принимает санкции, но отслеживание их выполнения – вопрос национальных правительств. Если таких механизмов нет, то санкции имеют незначительную эффективность. Частично санкции эффективны, если говорить о финансовых запретах. И это благодаря политической воле Германии, Франции и Великобритании.

Украинское правительство должно дипломатично апеллировать к совести и законодательным нормам ЕС. Надо работать с национальными правительствами ЕС, чтобы они вводили антироссийские санкции. Если мы знаем, что определенное российское морское или воздушное судно нарушило санкции, заходило в крымские порты, а потом приходит в порт страны ЕС, то наши правоохранители должны предоставить соответствующую информацию. А дипломаты – поработать с местным правительством, чтобы это судно задержали, конфисковали в соответствии с введенными санкциями. К сожалению, такого прецедента пока не было,

– замечает Александр Хара.

В то же время, отмечает дипломат, у нас такие прецеденты есть. Первый – задержание украинскими пограничниками сейнера "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска. Херсонский городской суд передал арестованное украинскими пограничниками судно "Норд" Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Второй – задержание танкера "Механик Погодин", который является собственностью компании из санкционного списка.

Украина должна развивать собственную правовую базу, апеллировать такими решениями по применению санкций, как по судам "Норд" и "Механик Погодин", к западным партнерам. Кроме военного противостояния, есть инструментарий, чтобы воевать с Россией долларом,

– убежден Александр Хара.

Напомним, 25 октября Европарламент одобрил резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно документу, в случае обострения санкции против России усилятся. Кроме того, в Европарламенте отмечают необходимость назначения специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса, а также считают, что строительство Крымского моста было незаконным.

Как известно, за последние месяцы Россия задержала более 200 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает военное присутствие, из-за чего ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

6 сентября, на заседании СНБО было принято решение о неотложных мерах по защите национальных интересов Украины в южных регионах акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе.