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      Суд передал крымское судно "Норд" Нацагентству по управлению активами

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      Арестованное судно "Норд" передали Агентству по розыску активов
      Арестованное судно "Норд" передали Агентству по розыску активов / Фото из открытых источников

      Херсонский городской суд передал арестованное украинскими пограничниками судно "Норд" Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

      Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

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      В ведомстве отмечают, что соответствующее решение приняли для экономии бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории морского порта "Бердянск".

      Цель передачи судна – осуществление всех мероприятий по управлению с целью сохранения или увеличения стоимости активов или передачи активов в управление на основании договора управления или распоряжения, или реализации соответствующих активов с дальнейшим размещением денежных средств на счетах в государственных банках до окончания уголовного производства,
      – сказал начальник управления прокуратуры АР Крым Евгений Комаровский.

      В прокуратуре также напомнили, что 4 октября текущего года они направили в Апелляционный суд Киева обвинительное заключение в отношении гражданина Украины – капитана судна "Норд". Его обвиняют в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства.

      "Капитан судна "Норд", в ущерб интересам Украины обеспечил незаконный выезд с временно оккупированной территории Украины за пределами разрешенных пунктов пересечения административной границы с полуостровом Крым членам экипажа указанного судна с целью промышленного вылова рыбы", – пояснили в ведомстве.

      Напомним, украинские пограничники задержали сейнер "Норд" в марте под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.

      После этого так называемое ФСБ в анексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержания рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В начале апреля херсонский городской суд избрал капитану судна Владимиру Горбаненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога. В тот же день за него внесли залог.

      Впоследствии членов экипажа крымского рыболовного судна "Норд", которое арестовали украинские пограничники в Азовском море, отпустили на свободу.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Водный транспорт Госпогранслужба
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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