Экипаж арестованного крымского судна "Норд" отпустили на свободу, – СМИ

Членов экипажа крымского рыболовного судна "Норд", которое арестовали украинские пограничники в Азовском море, отпустили на свободу.

Об этом со ссылкой на представителя судовладельца – керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анну Шевелеву сообщает "РИА Новости".

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"Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе", – рассказала Шевелева.

В то же время, несмотря на то, что экипаж судна отпустили, им еще необходимо во вторник, 10 апреля, явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана "Норда" Владимира Горбаненко.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбуждено ряд дел.

После этого так называемое ФСБ в аннексированном Крыму возбудило уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал Владимиру Горбаненко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. В тот же день за него внесли залог.