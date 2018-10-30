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      Росія використовує псевдовибори на окупованих територіях для власних цілей, – представник США

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      Представник США в ООН звинуватив Росію у використанні псевдовиборів у “ЛНР” і “ДНР” для власних цілей
      Представник США в ООН звинуватив Росію у використанні псевдовиборів у “ЛНР” і “ДНР” для власних цілей / Фото з відкритих джерел

      Росія дестабілізує ситуацію в Україні. Москва використовує для власних цілей незаконні вибори, заплановані на 11 листопада проросійськими бойовиками на окупованих територіях Донбасу.

      Про це на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ситуації на окупованих територіях України, заявив постійний представник США в ООН Джонатан Коен.

      Читайте також: Росії не вдалось організувати виступ представника окупаційної влади у Радбезі ООН

      Так, США долучаються до тих країн, які засуджують намір окупаційних адміністрацій провести незаконні вибори в Луганську та Донецьку.

      Вони (вибори – 24 канал) є незаконними і не мають жодних підстав відповідно до українськогозаконодавства. Ці вибори, влаштовані Росією, заважають виконанню мінських домовленностей,
      – сказав американський дипломат.

      За його словами, будь-які вибори повинні проводитись у відповідності до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

      "Росія використовує ці так звані вибори для власних цілей. Тпак звані "ЛНР"і "ДНР" неможливо відірвати від незаконних формувань, які підтримує Москва", – вважає представник США.

      Окрім того, дипломат засудив дестабілізуючі дії Росії в Україні.

      Ми оголосили, що до повного здійснення мінських угод санкції, накладені на Росію, не будуть зняті,
      – нагадав він.

      До слова, обговорення в ООН щодо ситуації на окупованому Донбасі ініціювала саме Україна. Речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що востаннє Радбез обговорював російську агресію ще у травні, а з того часу "ситуація лише загострюється".

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини США Україна – Росія ООН Війна на Донбасі
      Джерело: 24 Канал
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