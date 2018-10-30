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      Радбез ООН обговорить ситуацію на Донбасі

      92 Читать новость на русском
      Радбез ООН
      Радбез ООН / unian.ua

      Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй проведе відкрите засідання, на якому обговорить ситуацію на окупованому Донбасі.

      Про це у коментарі "Укрінформу" заявив речник Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

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      Ці обговорення в ООН ініціювала саме Україна. За його словами, востаннє Радбез обговорював російську агресію ще у травні, а з того часу "ситуація лише загострюється". Зокрема, місія ОБСЄ продовжує фіксувати рух техніки на окупованих територіях та так звані "гуманітарні конвої".

      Російська Федерація та підтримувані нею бойовики регулярно порушують режим припинення вогню на Донбасі, що призводить до жертв серед мирного населення та знищення критично-важливої інфраструктури,
      – заявив Ніколеннко.

      Він також підкреслив, що ці обговорення відбудуться напередодні анонсованих бойовиками "виборів" у самоназваних "республіках".

      "Україна та її партнери неодноразово заявляли, що, в разі їх проведення, Росія грубо порушить взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей, а самі по собі так звані "вибори" є нікчемними", – заявив Ніколенко.

      Нагадаємо, українська делегація в організації Об'єднаних Націй звинуватила Російську Федерацію у порушенні Конвенції ООН з морського права.

      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії ООН
      Джерело: 24 Канал
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