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      Совбез ООН обсудит ситуацию на Донбассе

      15 Читати новину українською
      Совбез ООН
      Совбез ООН / unian.ua

      Совет безопасности Организации Объединенных Наций проведет открытое заседание, на котором обсудит ситуацию на оккупированном Донбассе.

      Об этом в комментарии "Укринформу" заявил спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

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      Эти обсуждения в ООН инициировала именно Украина. По его словам, последний раз Совбез обсуждал российскую агрессию еще в мае, а с тех пор "ситуация лишь обостряется". В частности, миссия ОБСЕ продолжает фиксировать движение техники на оккупированных территориях и так называемые "гуманитарные конвои".

      Российская Федерация и поддерживаемые ею боевики регулярно нарушают режим прекращения огня на Донбассе, что приводит к жертвам среди мирного населения и уничтожению критически важной инфраструктуры,
      – заявил Ніколеннко.

      Он также подчеркнул, что эти обсуждения состоятся накануне анонсированных боевиками "выборов" в самоназванных "республиках".

      "Украина и ее партнеры неоднократно заявляли, что, в случае их проведения, Россия грубо нарушит взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей, а сами по себе так называемые "выборы" являются ничтожными", – заявил Николенко.

      Напомним, украинская делегация в организации Объединенных Наций обвинила Российскую Федерацию в нарушении Конвенции ООН по морскому праву.

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе ООН Новости политики
      Источник: 24 Канал
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