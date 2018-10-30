Россия использует псевдовыборы на оккупированных территориях в своих целях, – представитель США
Россия дестабилизирует ситуацию в Украине. Москва использует для собственных целей незаконные выборы, запланированные на 11 ноября пророссийскими боевиками на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель США в ООН Джонатан Коэн.
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Так, США присоединились к тем странам, которые осуждают намерение оккупационных администраций провести незаконные выборы в Луганске и Донецке.
Они (выборы – 24 канал) являются незаконными и не имеют никаких оснований в соответствии с украинским госзаконодательством. Эти выборы, устроенные Россией, мешают выполнению минских договоренностей,
– сказал американский дипломат.
По его словам, любые выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.
"Россия использует эти так называемые выборы для собственных целей. Так называемые "ЛНВ"и "ДНР" невозможно оторвать от незаконных формирований, которые поддерживает Москва", – считает представитель США.
Кроме того, дипломат осудил дестабилизирующие действия России в Украине.
Мы объявили, что до полного осуществления минских соглашений санкции, наложенные на Россию, будут сняты,
– напомнил он.
К слову, обсуждение в ООН по ситуации на оккупированном Донбассе инициировала именно Украина. Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что в последний раз Совбез обсуждал российскую агрессию еще в мае, а с того времени "ситуация только обостряется".
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