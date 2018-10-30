00:55
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Россия использует псевдовыборы на оккупированных территориях в своих целях, – представитель США

      53 Читати новину українською
      Представитель США в ООН обвинил Россию в использовании псевдовыборов в “ЛНВ” и “ДНР” для собственных целей
      Представитель США в ООН обвинил Россию в использовании псевдовыборов в “ЛНВ” и “ДНР” для собственных целей / Фото из открытых источников

      Россия дестабилизирует ситуацию в Украине. Москва использует для собственных целей незаконные выборы, запланированные на 11 ноября пророссийскими боевиками на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

      Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель США в ООН Джонатан Коэн.

      Читайте также: России не удалось организовать выступление представителя оккупационной власти в Совбезе ООН

      Так, США присоединились к тем странам, которые осуждают намерение оккупационных администраций провести незаконные выборы в Луганске и Донецке.

      Они (выборы – 24 канал) являются незаконными и не имеют никаких оснований в соответствии с украинским госзаконодательством. Эти выборы, устроенные Россией, мешают выполнению минских договоренностей,
      – сказал американский дипломат.

      По его словам, любые выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

      "Россия использует эти так называемые выборы для собственных целей. Так называемые "ЛНВ"и "ДНР" невозможно оторвать от незаконных формирований, которые поддерживает Москва", – считает представитель США.

      Кроме того, дипломат осудил дестабилизирующие действия России в Украине.

      Мы объявили, что до полного осуществления минских соглашений санкции, наложенные на Россию, будут сняты,
      – напомнил он.

      К слову, обсуждение в ООН по ситуации на оккупированном Донбассе инициировала именно Украина. Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что в последний раз Совбез обсуждал российскую агрессию еще в мае, а с того времени "ситуация только обостряется".

      Теги: Украина – Россия Новости политики Новости США ООН Новости России Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 30 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Москве на государственный праздник разогнали мирных активистов
       12 декабря 2015 , 16:48
      Журналист прокремлевского телеканала Развозжаев совершил самоубийство: подробности
       29 октября , 12:43
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук