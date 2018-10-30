России не удалось организовать выступление представителя оккупационной власти на Совбезе ООН

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, начал открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Страны-члены отклонили на голосовании предложение России заслушать представительницу оккупационной администрации Елену Кравченко.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Голосование по этому вопросу состоялось в начале заседания. Так, за выступление Кравченко отдали только один голос, семь проголосовали "против", еще семь – воздержались.

Представитель России Василий Небензя заявил перед голосованием, что Кравченко якобы должна была представить "полную картину" о состоянии дел в Украине.

По его словам, заседание на самом деле собрано не для рассмотрения ситуации на оккупированных территориях Донбасса, а для "обсуждения будущих выборов" в непризнанных формированиях на востоке Украины.

Со своей стороны, представитель Швеции от имени группы инициаторов заседания подчеркнул, что выступление Кравченко "создаст опасный прецедент" для работы Совета Безопасности ООН. Так называемые "выборы" на оккупированных территориях на Востоке Украины он назвал незаконными.

К слову, обсуждение в ООН по ситуации на оккупированном Донбассе инициировала именно Украина. Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что в последний раз Совбез обсуждал российскую агрессию еще в мае, а с того времени "ситуация только обостряется".