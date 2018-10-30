Франция обратилась к России из-за псевдовыборов на оккупированных территориях: известны детали

Франция призвала Россию предотвратить эскалацию конфликта из-за проведения "выборов" на временно оккупированных оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

Об этом заявил во время брифинга представитель МИД Франции, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Он отметил, что Франция использует встречу Совбеза ООН по ситуации в Украине для того, чтобы напомнить об опасности от так называемых "выборов" на оккупированных территориях на Востоке Украины. Такие действия угрожают суверенитету Украины и противоречат обязательствам в рамках минских договоренностей.

Как посредник в Нормандском формате Франция призывает российские власти не допустить принятия любого решения, которое, скорее всего, будет способствовать восстановлению напряженности на востоке Украины,

– сказал представитель МИД Франции.

В МИД Франции отмечают, что не видят прогресса с безопасностью на Донбассе. Отдельное беспокойство вызывает гуманитарная ситуация в регионе.

"Реализация Минских соглашений, в которых участвуют как Россия, так и Украина, остается единственным способом достижения мирного и устойчивого урегулирования этого почти пятилетнего конфликта", – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, что пророссийские боевики назначили так называемые "выборы" в оккупированных Донецке и Луганске на 11 ноября.